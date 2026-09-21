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Аргументы недели

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Владельцу кафе, где отравились дети, запретили подходить к кафе

Владельцу кафе, где отравились дети, запретили подходить к кафе

Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы и взыскал компенсации в пользу пострадавших. Прокуратура города Керчи поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении владельца кафе, осуществляющего доставку еды.

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