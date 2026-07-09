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Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании

Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании

Вооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в Испании. Такое решение Мадрид может принять в случае, если американский президент Дональд Трамп воплотит свои угрозы полностью прекратить торговые отношения с королевством.

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