Почему вместительные советские стенки в современных квартирах больше не актуальны

sorsw Что советские планировки квартир, а тем более что нынешние "аскетичные", это следствие "нищенской" психологии архитекторов, строителей, да и потенциальных покупателей! А в моде всегда были хорошие большие свободные пятикомнатные городские квартиры с комнатами от 28 до 36 квадратных метров и вспомогательными помещениями. Но такие и при царе стоили очень недёшево... Так что, радуйтесь тому, что Бог послал!😀

СК Степан Капуста Наша стенка приехала с нами из ГДР, где я служил. За годы службы 6 раз переезжала в контейнерах. Прекрасно вписалась в размер гостиной. Найдется ли альтернатива? В советские годы мы были другими, стенка была универсальным средством скомпоновать воедино от телевизора до бара, платяной шкаф и ящики для предметов одежды и обихода. Новое поколение иное, вещи покупаются и через год - другой - в мусорку. В квартирах - минимализм, простор. А с точки зрения нашего поколения - квартиры-студии - это казенные офисы, пригодные лишь для ночлега. Даже светильники, как в офисах - в дырках потолка. Никакого уюта и ощущения "семейного гнезда". Как скажет нынешний тинейджер - отстой!