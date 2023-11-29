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Квартира, дом, дача

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Почему вместительные советские стенки в современных квартирах больше не актуальны

Почему вместительные советские стенки в современных квартирах больше не актуальны

Советские «стенки» – это символ советской эры, когда многоквартирные жилые дома были наиболее доступными и распространенными формами жилья.

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Комментарии
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sorsw
Что советские планировки квартир, а тем более что нынешние &quot;аскетичные&quot;, это следствие &quot;нищенской&quot; психологии архитекторов, строителей, да и потенциальных покупателей! А в моде всегда были хорошие большие свободные пятикомнатные городские квартиры с комнатами от 28 до 36 квадратных метров и вспомогательными помещениями. Но такие и при царе стоили очень недёшево... Так что, радуйтесь тому, что Бог послал!😀
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12 час.
СК
Степан Капуста
Наша стенка приехала с нами из ГДР, где я служил. За годы службы 6 раз переезжала в контейнерах. Прекрасно вписалась в размер гостиной. Найдется ли альтернатива? В советские годы мы были другими, стенка была универсальным средством скомпоновать воедино от телевизора до бара, платяной шкаф и ящики для предметов одежды и обихода. Новое поколение иное, вещи покупаются и через год - другой - в мусорку. В квартирах - минимализм, простор. А с точки зрения нашего поколения - квартиры-студии - это казенные офисы, пригодные лишь для ночлега. Даже светильники, как в офисах - в дырках потолка. Никакого уюта и ощущения &quot;семейного гнезда&quot;. Как скажет нынешний тинейджер - отстой!
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12 час.
Igor Shumarin
А ещё эти стенки использовались для хранения домашней библиотеки. Некоторые даже так и говорили: - &quot;У меня семьдесят два метра книг&quot; - складывая книжные полки этих стенок. Сейчас необходимости в большой библиотеке нет, ибо есть компьютеры с интернетом.
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8 час.

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