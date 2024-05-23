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Петербургский дневник

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СЦКК: ВСУ за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 67 боеприпасов

Погиб один мирный житель Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 снарядов, сообщило в Телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.

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