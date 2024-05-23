СЦКК: ВСУ за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 67 боеприпасов

Погиб один мирный житель Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 снарядов, сообщило в Телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии