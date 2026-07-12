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Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

В результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали два мирных жителя. По информации регионального оперштаба, в селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому, пострадала женщина.

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