Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

В результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали два мирных жителя. По информации регионального оперштаба, в селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому, пострадала женщина.
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