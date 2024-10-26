В Ирландии назвали цену, которую готов платить Запад за войну на Украине

Миллиарды евро готов тратить Евросоюз на конфликт на Украине, несмотря на гибель сотен тысяч украинцев, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес 23 октября на своей странице в социальной сети Х.
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