У пленного бойца ВСУ нашли согласие на добровольную трансплантацию органов

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Чемер, попавший в плен к российским военным, обнаружил, что вместо страхового медицинского полиса командование выдало ему согласие на трансплантацию органов в медклинике в Канаде, которое он подписал.
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