Нужен ли «Резерв+» для справки о несудимости за границей? Адвокат Роман Иванов отвечает

Можно ли получить справку о несудимости из Украины для ВНЖ, если вы находитесь в Европе или Америке? Почему мужчинам мобилизационного возраста не потребуется приложение «Резерв+» для получения выписки? В каких странах справка о несудимости обязательна даже для продления вида на жительство? И чем грозит отсутствие выписки из МВД Украины при подаче на гринкарту в США? Читать далее: https://prav.