Первый легендарный мобильный GPU: каким был PowerVR MBX Lite? Пишем игру-демку про «жигули» с нуля, ч. 2

Это продолжение нашей статьи о первом легендарном мобильном графическом процессоре: что такое PowerVR MBX Lite? Создание демо-игры с нуля об автомобилях Лада (Часть 1 ❯ Практическая часть: Геймплей Отказ от ответственности: эта игра была создана как простая, но образовательная демоверсия исключительно для PowerVR MBX и Axim X51v.
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