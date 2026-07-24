Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Китай, Индия и Турция увеличили товарооборот с Москвой до $168 млрд

Китай, Индия и Турция увеличили товарооборот с Москвой до $168 млрд

Китай, Индия и Турция стали лидерами по внешнеторговому обороту с Москвой. В 2022 году товарооборот с Китаем достиг $100 млрд, с Индией – $38 млрд, а с Турцией – $30 млрд, сообщил министр Сергей Черемин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии