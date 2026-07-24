Китай, Индия и Турция увеличили товарооборот с Москвой до $168 млрд

Китай, Индия и Турция стали лидерами по внешнеторговому обороту с Москвой. В 2022 году товарооборот с Китаем достиг $100 млрд, с Индией – $38 млрд, а с Турцией – $30 млрд, сообщил министр Сергей Черемин.