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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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«Время вдохновения»: Алупка приглашает на большую программу в стиле ретро

«Время вдохновения»: Алупка приглашает на большую программу в стиле ретро

10 октября Алупка проживёт в XIX веке. Гости и жители курорта станут участниками реконструкции: увидят экипаж, одетых по моде позапрошлого века господ и дам, послушают игру оркестра, примеряют старинные костюмы и попадут на бал.

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