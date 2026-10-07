«Время вдохновения»: Алупка приглашает на большую программу в стиле ретро

10 октября Алупка проживёт в XIX веке. Гости и жители курорта станут участниками реконструкции: увидят экипаж, одетых по моде позапрошлого века господ и дам, послушают игру оркестра, примеряют старинные костюмы и попадут на бал.
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