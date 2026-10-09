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Царьград

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Sohu: 101-летний Лу Шицзэн раскрыл секреты долголетия

Sohu: 101-летний Лу Шицзэн раскрыл секреты долголетия

101-летний Лу Шицзэн из Китая рассказал, как сохраняет здоровье: любит колу с китайской водкой, покупает продукты сам и ежедневно использует массажное кресло.

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