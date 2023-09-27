Порвать с цивилизацией смерти

Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.