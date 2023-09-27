Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элла (Аверьянова)
    Наконец-то, ДОЖДАЛИСЬ! Дай-то Бог, чтобы её лишили бы статуса сенатора.После грандиозног...
  • epobedimski
    Давно пора разлбраться не только с ней и с ее дочечкой!После грандиозног...
  • вячеслав полыгалов
    -РОСИЧЬ!-по древнему!-Моих убивали!-но никогда кровь свою мы не продавали!-ТЕБЕ СЕРГЕЙ МАНТУЛА СМОТРЕТЬ ГДЕ ЖИВЕШЬ И ..."Вернуться на фро...

Порвать с цивилизацией смерти

Порвать с цивилизацией смерти

Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила коптякова
В точку!
Ответить
10 час.
НД
Наталья Дубняк
Полностью можно согласиться
Ответить
9 час.
СП
Сергей Потемкин
Ничего нового. Россия перед войной 1941 года. Но Сталин для начала решил вопрос с пятой колонной внутри. Вывод - начинать надо  с жестких внутренних репрессий. Ибо имеющий на западе  деньги (недвижимость, детей, собственность)  будет защищать их , а не Родину. Поэтому без репрессий всё это пустая болтовня. Дугины хотят так, да  чубайсы сделают по другому
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх