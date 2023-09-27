Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.
Порвать с цивилизацией смерти
Комментарии
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людмила коптякова
В точку!
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10 час.
НД
Наталья Дубняк
Полностью можно согласиться
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9 час.
СП
Сергей Потемкин
Ничего нового. Россия перед войной 1941 года. Но Сталин для начала решил вопрос с пятой колонной внутри. Вывод - начинать надо с жестких внутренних репрессий. Ибо имеющий на западе деньги (недвижимость, детей, собственность) будет защищать их , а не Родину. Поэтому без репрессий всё это пустая болтовня. Дугины хотят так, да чубайсы сделают по другому
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8 час.
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