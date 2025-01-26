Дубинский: Трамп упорно не говорит о том, что Зеленский умный парень

Президент США Дональд Трамп упорно не желает называть украинского лидера Владимира Зеленского умным. Такую деталь публичных выступлений Трампа в своем Telegram-канале подметил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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