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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футбольная ассоциация Чехии публично отказалась поддержать план ФИФА по продаже прав на ЧМ. Ранее глава ассоциации «видел пользу» от такого сотрудничества

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) выпустила заявление, в котором осудила намерение президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

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