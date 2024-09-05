Аэродром Мячково

Не так давно удалось побывать на аэродроме Мячково. Вот что из этого получилось… Фотографии и текст Марины Лысцевой Облака показали себя во всей красе! И если у земли взлёты и посадки были традиционно против солнца (потому что так бывает почти на всех небольших аэродромах), то на разворотах и «коробочках» маленькие самолёты смотрелись потрясающе: хрупкими насекомыми посреди бушующей стихии… Мероприятие провела лётная школа ART, за что им отдельное спасибо.