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Аэродром Мячково

Аэродром Мячково

Не так давно удалось побывать на аэродроме Мячково. Вот что из этого получилось… Фотографии и текст Марины Лысцевой Облака показали себя во всей красе! И если у земли взлёты и посадки были традиционно против солнца (потому что так бывает почти на всех небольших аэродромах), то на разворотах и «коробочках» маленькие самолёты смотрелись потрясающе: хрупкими насекомыми посреди бушующей стихии… Мероприятие провела лётная школа ART, за что им отдельное спасибо.

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