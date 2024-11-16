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Шокирующее открытие: в российских супермаркетах нашли консервы с личинками червей

Шокирующее открытие: в российских супермаркетах нашли консервы с личинками червей

Шокирующее открытие: в российских супермаркетах нашли консервы с личинками червей Татьяна СергееваС социальных сетях россияне обсуждают шокирующую новость о том, что в крупных торговых сетях продавались консервы с личинками паразитов.

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