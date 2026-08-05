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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швейцария U18 обыграла Швецию U18 на Кубке Глинки/Гретцки – 7:6. Вебер забил победный гол на 59:58, у 17-летнего форварда дубль

Сборная Швейцарии U18 одолела сборную Швеции U18 на Кубке Глинки/Гретцки в Эдмонтоне – 7:6.  В концовке швейцарцам удалось сравнять счет (6:6) на 57-й минуте.

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