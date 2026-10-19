В Москве расследуют дело о хищении 450 миллионов рублей у одной женщины. По данным полиции, это крупнейшая сумма, похищенная у одной жертвы кибермошенниками среди известных правоохранителям подобных случаев.
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