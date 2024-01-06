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Витор Роке после дебюта за «Барсу»: «Мечтал об этом с детства, я очень счастлив» 

Витор Роке после дебюта за «Барсу»: «Мечтал об этом с детства, я очень счастлив» 

18-летний форвард высказался на своей презентации в каталонском клубе. Бразилец дебютировал за «блауграну» в четверг, выйдя на замену на 78-й минуте матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1).

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