Дегтярев отметил, что представители многих видов спорта ведут переговоры об организации этих турниров, однако пока не время для официальных анонсов.
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