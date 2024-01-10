В Севастополе резко снизилась заболеваемость ковидом, в Крыму тоже снижение

Новогодние праздники благотворно сказались на эпидемической ситуации в Крыму. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за первую неделю января в Крыму зарегистрировано 232 новых случая коронавирусной инфекции, что на 10% меньше, чем за последнюю неделю декабря.
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