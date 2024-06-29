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Энциклопедия Техники

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  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Казалось бы, это всего лишь обувные гвозди… Но на самом деле это одна из основ могущества римской армии!

Казалось бы, это всего лишь обувные гвозди… Но на самом деле это одна из основ могущества римской армии!

﻿﻿Почти во все времена войны побеждает не та сторона, у которой самые свирепые бойцы, а та сторона, которая приведет в нужное место наибольшее количество хорошо обученных, сытых, здоровых и хорошо оснащенных военнослужащих в нужное время место.

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