Казалось бы, это всего лишь обувные гвозди… Но на самом деле это одна из основ могущества римской армии!

Почти во все времена войны побеждает не та сторона, у которой самые свирепые бойцы, а та сторона, которая приведет в нужное место наибольшее количество хорошо обученных, сытых, здоровых и хорошо оснащенных военнослужащих в нужное время место.
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