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7 слов, которые в СССР произносили иначе, а теперь это кажется смешным

7 слов, которые в СССР произносили иначе, а теперь это кажется смешным

Язык — живой инструмент общения, который меняется вместе со сменой поколений. Часто заимствованные из иностранных языков слова со временем модифицируются в соответствии с удобством произношения для большинства жителей России либо сложившийся говор в крупных городах постепенно вытесняется приезжими, становясь языковой нормой.

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