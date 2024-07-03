7 слов, которые в СССР произносили иначе, а теперь это кажется смешным

Язык — живой инструмент общения, который меняется вместе со сменой поколений. Часто заимствованные из иностранных языков слова со временем модифицируются в соответствии с удобством произношения для большинства жителей России либо сложившийся говор в крупных городах постепенно вытесняется приезжими, становясь языковой нормой.
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