Штурмовая группа 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе боёв за село Снагость в Курской области использовала трофейный бронеавтомобиль «Козак».
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Штурмовая группа 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе боёв за село Снагость в Курской области использовала трофейный бронеавтомобиль «Козак».
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