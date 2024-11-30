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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сумасшедший стиль». Шэй Гилджес-Александер пришел на пресс-конференцию в меховой куртке

Лидер «Оклахомы» набрал 36 очков, 6 подборов и 9 передач в победном матче с «Лейкерс» (101:93). Защитник пришел на пресс-конференцию в меховой куртке и темных очках.

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