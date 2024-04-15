Зеленского выпороли ультиматумом: США жестко ответили на наглость и поучения Киева

Украинское руководство настолько обнаглело, что решило ставить условия уже не только немцам и прочим полякам (с последними, кстати, у них это получается не очень, гораздо чаще поляки загоняет укров в стойло и даже хрюкать не разрешают), но и американцам.
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