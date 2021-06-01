Более полутысячи мотострелков ВВО с началом нового периода обучения вышли на полигоны в Забайкалье

В занятиях задействовано около 100 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, машины инженерной разведки и РХБ защиты, а также зенитные установки и аппаратные связи.