На заседании СБ ООН по Украине в качестве докладчика выступит основатель Pink Floyd Роджер Уотерс

Его пригласила на это мероприятие Россия На заседании Совета Безопасности ООН по Украине в качестве докладчика выступит основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.