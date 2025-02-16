На заседании СБ ООН по Украине в качестве докладчика выступит основатель Pink Floyd Роджер Уотерс

Его пригласила на это мероприятие Россия На заседании Совета Безопасности ООН по Украине в качестве докладчика выступит основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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