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Трамп обсудит с Россией возможность урегулирования конфликта на Украине в случае своей победы на выборах

Трамп обсудит с Россией возможность урегулирования конфликта на Украине в случае своей победы на выборах

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, заявил во вторник, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США он обсудит с Россией возможность прекращения конфликта на Украине.

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Комментарии
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Сергей Гунькин
Да тут после покушения Трамп по любому выиграет. Ага сколько на него заявы теперь покушение гг сто пудов президентом будет. Хотя для нас все равно. Он ни грамм не пророссийский
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18 час.

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