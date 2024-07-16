Трамп обсудит с Россией возможность урегулирования конфликта на Украине в случае своей победы на выборах

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, заявил во вторник, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США он обсудит с Россией возможность прекращения конфликта на Украине.
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