На учебу в казачий университет

В число победителей конкурса попали выпускница 39-й школы станицы Юго-Северной Тихорецкого района Олеся Гутарова, выпускница 28-й школы станицы Вознесенской Лабинского района Анастасия Ольшанская, выпускница 43-й школы станицы Холмской Абинского района Алина Рыльщикова, воспитанник Кропоткинского казачьего кадетского корпуса Никита Чех.
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