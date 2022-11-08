Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гвардиола о травме Холанда: «Он не в идеальном состоянии – у него небольшое повреждение связок»

Пеп Гвардиола заявил, что у Эрлинга Холанда все еще есть проблемы со здоровьем. Из-за травмы, полученной в игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0), форвард пропустил два матча «Манчестер Сити» – против «Лестера» (1:0) и «Севильи» (3:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх