Гвардиола о травме Холанда: «Он не в идеальном состоянии – у него небольшое повреждение связок»

Пеп Гвардиола заявил, что у Эрлинга Холанда все еще есть проблемы со здоровьем. Из-за травмы, полученной в игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0), форвард пропустил два матча «Манчестер Сити» – против «Лестера» (1:0) и «Севильи» (3:1).
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