Губернатор Севастополя сообщил об отражении вероятных атак ВСУ

Черноморский флот, предварительно, отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил 30 октября губернатор города Михаил Развожаев«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — отметил он в Telegram-канале.