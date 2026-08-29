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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» и «Интер» обсуждают обмен Бальде на Димарко

Алехандро Бальде может перейти в Серию А. Как сообщает Diario Sport, спортивный директор «Барселоны» Деку уже несколько дней работает над обменом испанского защитника на Федерико Димарко .

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