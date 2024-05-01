Сергей Аксенов оценил работы по благоустройству туристических кварталов Алушты

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом осмотрел выполнение благоустройства проекта «Старый город» в Алупке, где реконструированы объекты туристического показа в историческом центре города и объединены в единое архитектурно-культурное пространство.