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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Сергей Аксенов оценил работы по благоустройству туристических кварталов Алушты

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом осмотрел выполнение благоустройства проекта «Старый город» в Алупке, где реконструированы объекты туристического показа в историческом центре города и объединены в единое архитектурно-культурное пространство.

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