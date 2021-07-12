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О «блестящей работе» ПВО НАТО в Литве

О «блестящей работе» ПВО НАТО в Литве

В российском Генштабе, полагают литовские политики, служат генералы, не отдающие себе отчета в последствиях собственных дел.

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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И сразу устроили постирушки , срочно заработали все дома быта , стиральные машинки брали за большие деньги в аренду у местного населения . Литовцы добрые ребята давали даже без возврата .
Александр Кунавин
Конечно пусть бегают и запас трусов всегда под рукой чтобы был. А то как с такой вонищей на народ выходить. А на В-52 надо срочно ответить Ту-95 или Ту-160.
Борис Виленский
Поменяли штаны на сухие и продолжили совещание.

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