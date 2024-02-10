Правительство ФРГ: поражение Киева грозит появлением 10 млн беженцев

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU Правительство Германии считает, что потенциальный распад Украины приведет к появлению не менее 10 млн беженцев, подавляющее большинство из которых направятся в страны Западной Европы, сообщила со ссылкой на источники газета Welt am Sonntag.