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Правительство ФРГ: поражение Киева грозит появлением 10 млн беженцев

Правительство ФРГ: поражение Киева грозит появлением 10 млн беженцев

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU Правительство Германии считает, что потенциальный распад Украины приведет к появлению не менее 10 млн беженцев, подавляющее большинство из которых направятся в страны Западной Европы, сообщила со ссылкой на источники газета Welt am Sonntag.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
зря немцы так думают. Хохлы в воздухе переобуются и опять прилипнут к России......
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17 час.
E
Ed
Как только сало и горилка в России станет дешевле чем в ЕС, тарсики поползут вон из ЕС
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14 час.

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