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  • Галина Друзина
    Эти таджики, узбеки ещё покажут себя, коих у нас в России миллионы, надо выслать всех пока не поздно.Убийство генерала...
  • Ольга
    ...А теперь послушаем затулиных с хуснулиными.Убийство генерала...
  • Александр
    Для террористов нужна вышка , причём срочноУбийство генерала...

Sky News: вопрос о европейских миротворцах на Украине не снят с повестки дня и может быть поднят в Брюсселе уже сегодня

Sky News разгоняет инсайд о том, что  на сегодняшней встрече лидеров Германии, Франции, Польши и НАТО в Боюсселе может быть поднят витаюший сейчас в кулуарах западных столиц вопрос о введении на территорию Украины иностранных миротворчески.

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