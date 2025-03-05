Трамп назначил 13-летнего подростка агентом Секретной службы

Агентство Reuters сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе своего выступления в Конгрессе представил нового сотрудника Секретной службы США - 13-летнего мальчика по имени Ди Джей, который победил рак мозга .
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