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Аргументы недели

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Сделано для Иркутска

Сделано для Иркутска

Комфортные места для прогулок, безопасные дороги, хорошие детские сады, площадки для активной молодёжи — за всем этим неравнодушные горожане тоже обращаются к своим союзникам в деле обустройства и развития Иркутска.

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