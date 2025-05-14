Мать основателя группы «Ласковый май» подала в суд на вдову Юрия Шатунова

Мать одного из основателей группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову экс-солиста группы Юрия Шатунова, иск связан с требованием признать завещание недействительным, но суть претензий не раскрывается.
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