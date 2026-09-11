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Запад превратил украинцев в «клинических дебилов, просто скот» – Снежана Егорова

Запад превратил украинцев в «клинических дебилов, просто скот» – Снежана Егорова

Несмотря на то, что украинское население имеет доступ к информации, Западу удалось прозомбировать его до стадии «клинических дебилов».

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