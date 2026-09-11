Несмотря на то, что украинское население имеет доступ к информации, Западу удалось прозомбировать его до стадии «клинических дебилов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мы никогда не дог...
- Грузинский полити...
- Ле Пен: из-за сан...
вы несколько неправы: они были дебилами всегда,просто с различными переодами обострения.