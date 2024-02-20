Заводчица кошек в Новосибирской области пойдет под суд за обман

Заводчица в Новосибирской области продала бенгальскую кошку под видом европейской бурмы. Она подделала документы и выручила большую сумму денег, но теперь пойдет под суд по обвинению в мошенничестве, сообщила региональная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии