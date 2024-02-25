С 1 апреля в России увеличат социальные пенсии

С 1 апреля 2024 года в России ожидается увеличение размера социальной пенсии на 7,5%. Это важное событие затронет множество граждан, особенно тех, кто не смог набрать достаточное количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии, сообщают журналисты сайта ftimes.
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