С 1 апреля в России увеличат социальные пенсии

С 1 апреля 2024 года в России ожидается увеличение размера социальной пенсии на 7,5%. Это важное событие затронет множество граждан, особенно тех, кто не смог набрать достаточное количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии, сообщают журналисты сайта ftimes.