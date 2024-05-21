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Politico: Власти США боятся, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси

Politico: Власти США боятся, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси

Также в Вашингтоне следят за ситуацией на Ближнем ВостокеАдминистрация президента США опасается, что власти Ирана могут обвинить их или Израиль в причастности к крушению вертолета, на борту которого находился президент республики Ибрахим Раиси.

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