«Силы зла ополчились на православие», они «сеют вражду и ненависть», — Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном Рождественском послании выразил особую благодарность тем священнослужителям и верующим на Украине, которые в условиях гонений продолжают хранить верность церкви, и заявил о том, что православные в России и на Украине, несмотря ни на что, духовно едины.