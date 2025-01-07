Русская весна
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Русская весна

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«Силы зла ополчились на православие», они «сеют вражду и ненависть», — Патриарх Кирилл

«Силы зла ополчились на православие», они «сеют вражду и ненависть», — Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном Рождественском послании выразил особую благодарность тем священнослужителям и верующим на Украине, которые в условиях гонений продолжают хранить верность церкви, и заявил о том, что православные в России и на Украине, несмотря ни на что, духовно едины.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
РФ надо объявить Светским государством, хотя бы уровня США. Чтоб не тратили время на помпезные праздники, занятые делами президенты РФ
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19 час.

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