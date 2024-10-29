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Закон, порядок, государство

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Армейская авиация ВКС России нанесла ракетный удар по бронетехнике и боевикам ВСУ в приграничном районе Курской области

Армейская авиация ВКС России нанесла ракетный удар по бронетехнике и боевикам ВСУ в приграничном районе Курской области

Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М, выполняла задачу по поддержке наземной группировки войск.

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