Бурак Озчивит готов покорить российский экран в новом фильме "Елки"

Известный турецкий актер Бурак Озчивит готовится к дебюту на российском экране. Ему досталась одна из главных ролей в новой части популярного фильма "Елки", съемки которого начинаются 25 августа в Татарстане.
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