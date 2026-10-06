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Журнал «Профиль»

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Пусть уничтожат Лос-Анджелес: Трамп рассказал, чем США готовы заплатить за победу над Ираном

Пусть уничтожат Лос-Анджелес: Трамп рассказал, чем США готовы заплатить за победу над Ираном

Президент США Дональд Трамп, говоря о последствиях конфликта с Ираном и подорожании топлива, заявил, что американцам приходится платить определенную цену за обеспечение безопасности страны.

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