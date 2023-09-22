Военное обозрение

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Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS

Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS

Франция и Германия пытаются реанимировать проект MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового танка, который стартовал шесть лет назад.

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